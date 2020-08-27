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ЦСКА пригласил бразильских танцовщиц на презентацию Фукса

20:15
Бруно Фукс. Фото ПФК ЦСКА
Бруно Фукс. Фото ПФК ЦСКА
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Официальный Twitter ЦСКА опубликовал отрывок видео с интервью новичка Бруно Фукса. В ролике 21-летний футболист чеканил мяч и танцевал в компании бразильских танцовщиц на стадионе «ВЭБ-Арена».

25 августа Фукс подписал пятилетний контракт с красно-синими.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 9,5 миллиона евро: 8 миллионов + 1,5 миллиона в виде бонусов. Бразильский клуб «Интернасионал» сохранит 20 процентов прав на игрока. Контракт будет рассчитан до 2025 года.

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