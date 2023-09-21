ЦСКА оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбления фанатами арбитра

ЦСКА оштрафован на 30 тысяч рублей за ненормативную лексику болельщиков клуба в адрес арбитра в матче с «Крыльями Советов» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

«На 61-й минуте болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

После 8 туров ЦСКА набрал 12 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.