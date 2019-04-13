ЦСКА - "Оренбург": Абель Эрнандес выйдет с первых минут в атаке армейцев

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Оренбурга" на матч 23-го тура чемпионата России. С первых минут в составе армейцев выйдет нападающий Абель Эрнандес.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Бекао, Набабкин, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов, Эрнандес. Запасные: Помазун, Кырнац, Васин, Чернов, Магнуссон, Ефремов, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Нисимура.

"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович. Запасные: Довбня, Андреев, Шахов, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан.