ЦСКА обыграл «Тамбов» и занял четвертое место в РПЛ

ЦСКА в матче заключительного тура Тинькофф РПЛ обыграл «Тамбов» со счетом 2:0.

Голами отличились Георгий Щенников и Иван Обляков. В добавленное время первого тайма форвард Георгий Мелкадзе заработал вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.

По итогам сезона ЦСКА с 50 очками занял четвертое место в турнирной таблице и прошел в третий квалификационный раунд Лиги Европы. «Тамбов» с 31 очком финишировал на 14-й строчке.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

30-й тур

ЦСКА — «Тамбов» — 2:0 (1:0)

Голы: Щенников, 26 (1:0). Обляков, 78 (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Васин, Щенников (Кучаев, 89), Мариу Фернандес, Дивеев, Дзагоев (Шкурин, 64), Влашич, Обляков (Бийол, 81), Марадишвили (Бистрович, 65), Чалов (Тикнизян, 82).

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Рыбин, Шляков (Каплиенко, 30), Грицаенко, Филин, Карасев (Килин, 78), Костюков (Мамтов, 78), Чуперка (Тетрашвили, 73), Мелкадзе, Калмыков (Кабахидзе, 46).

Предупреждения: Филин, 23. Мелкадзе, 39. Дивеев, 40. Дзагоев, 55. Килин, 88.

Удаление: Мелкадзе, 45+1.

Судьи: Левников. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Кобзев (Москва).

?22 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».