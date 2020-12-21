ЦСКА мог подписать ван дер Вила, Селассие и Аспиликуэту

Бывший спортивный директор ЦСКА Антон Евменов рассказал, что вместо Мариу Фернандеса армейцы на тот момент могли подписать защитника «Вердера» Гебре Селассие, игрока «Марселя» Сезара Аспиликуэту или крайнего игрока «ПСЖ» Грегори ван дер Вила.

«Кого мы рассматривали вместо Мариу? Давайте побалую вас байками. Номером два после бразильца у нас шел Селассие, затем Аспиликуэта и ван дер Вил, который толком не заиграл в «ПСЖ». Но сейчас это уже разговоры и история», — сказал Евменов в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Мариу Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремиу» в 2012 году за 9 миллионов евро.