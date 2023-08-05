ЦСКА — «Локомотив»: Чалов открыл счет в матче с пенальти

Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил на 29-й минуте матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива» — 1:0.

Чалов реализовал 11-метровый удар, который был назначен после того, как Илья Самошников зацепил его сзади в штрафной.

Для Федора это уже четвертый гол с пенальти в этом сезоне.