ЦСКА — «Локомотив»: Чалов открыл счет в матче с пенальти
Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил на 29-й минуте матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива» — 1:0.
Чалов реализовал 11-метровый удар, который был назначен после того, как Илья Самошников зацепил его сзади в штрафной.
Для Федора это уже четвертый гол с пенальти в этом сезоне.
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|2
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5
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|1
|1
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
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ЖК
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
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|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
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|1
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