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Сегодня, 13:05

ЦСКА и «Динамо» дозаявили на сезон РПЛ своих новых защитников

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

ЦСКА и «Динамо» дозаявили на сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) своих новых защитников.

В четверг, 1 сентября, красно-синие объявили о подписании контракта с защитником «Портимоненсе» Виллианом Рошей до конца сезона-2024/25 c опцией продления еще на год.

30 августа бело-голубые подписали соглашение на пять лет с защитником «Насьоналя» Николасом Маричалем.

После 7 туров РПЛ ЦСКА набрал 14 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Динамо» с 13 баллами располагается на 7-й позиции.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Николас Маричаль
2
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
Результаты / календарь
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 - : -
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 - : -
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 - : -
3.09 20:30
Динамо – Урал
 - : -
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 - : -
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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