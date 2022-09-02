ЦСКА и «Динамо» дозаявили на сезон РПЛ своих новых защитников

ЦСКА и «Динамо» дозаявили на сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) своих новых защитников.

В четверг, 1 сентября, красно-синие объявили о подписании контракта с защитником «Портимоненсе» Виллианом Рошей до конца сезона-2024/25 c опцией продления еще на год.

30 августа бело-голубые подписали соглашение на пять лет с защитником «Насьоналя» Николасом Маричалем.

После 7 туров РПЛ ЦСКА набрал 14 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Динамо» с 13 баллами располагается на 7-й позиции.