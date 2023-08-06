Член совета директоров «Динамо»: «Нет нареканий по судейству. Хочется сделать комплимент арбитрам»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил работу арбитров в матче 3-го тура чемпионата России против «Зенита» (3:2). На матче работала бригада Алексея Амелина.

«Сегодня нет нареканий по поводу судейства. Хочется сделать комплимент судейской бригаде, которая работа справедливо. Кукуляк продолжает работу? Этот вопрос вы должны адресовать Мажичу, который только привыкает. Но вы знаете, что у судьи Кукуляка и «Динамо» особые отношения», — сказал Гафин.

На 90+4-й минуте матча был удален игрок «Зенита» Вильмар Барриос за грубую игру на Денисе Макарове.

«Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.