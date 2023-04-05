Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:07

Червиченко считает, что «Спартак» сильно зависит от Джикии

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил результаты московского клуба в весенней части чемпионата России.

«Слишком много дифирамбов спели в межсезонье. А я всегда говорил, что у «Спартака» есть особенность. Начинается межсезонье, «хлопают» какие-то «стоячие» команды, которые занимаются на сборах не тем, что обыгрывают кого-то, а работают над укреплением состава. И на фоне этого «Спартак» их обыгрывает. Верещат о том, что теперь перегоним «Зенит». Каждый год эта песня продолжается. Начинаются официальные матчи, и «Спартак» сбоит. Правда, такого, как в этом году, не помню. Все начинает не получаться, и команда валится», — приводит Metaratings.ru слова Червиченко.

Также он высказался о влиянии защитника Георгия Джикии на результаты «Спартака».

«Очевидно, что «Спартак» сильно зависит от Джикии. Мало того, что нет Жиго, развалилась пара фундаментальных защитников. И вся нагрузка ложилась на Джикию, организм не выдержал, получил травму. Дальше видим, что в обороне «Спартака» если не проходной двор, то как минимум двор без калитки», — добавил специалист.

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московский клуб набрал 41 очко за 21 тур.

8 апреля красно-белые сыграют с «Динамо». Матч пройдет 8 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-spartak-silno-zavisit-ot-dzhikii-ego-net-szadi-promes-speredi-ne-bezhit-i-komanda-posypalas-240954/
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Шавло: «Не сказал бы, что у «Спартака» кризис, но есть проблемы с реализацией»
Бушманов: «О вылете «Локомотива» и стыковых матчах уже речи быть не может»
Точилин: «Динамо» теперь надо попадать в тройку. Это будет каким-то оправданием такому сезону»
Силкин: «То, что Йоканович не справляется с работой, — это очевидно»
Мостовой: «А почему «Спартак» должен выглядеть ярко? Есть «Зенит», пальма первенства у них»
Билялетдинов: «Промес может решать исход матча. Он сам себе создает моменты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бушманов: «О вылете «Локомотива» и стыковых матчах уже речи быть не может»

Шавло: «Не сказал бы, что у «Спартака» кризис, но есть проблемы с реализацией»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости