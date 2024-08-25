Чернов: «Примет ли «Спартак» Соболева обратно? Посмотрим, что он скажет»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что нужно сделать нападающему Александру Соболеву, чтобы красно-белые приняли его обратно.

— Примет ли команда Соболева, если он захочет вернуться?

— Посмотрим, что он скажет нам, — приводит «РБ Спорт» слова Чернова.

— Важны именно слова? Извинения?

— Хотелось бы что-то такое услышать, да.

— Ты лично готов принять его обратно?

— Я думаю, что он просто ничего такого не скажет, вот и все.

В июле 27-летний Соболев был отстранен от работы с основной командой «Спартака». Сообщалось, что футболист может перейти в «Зенит».