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Сегодня, 19:02

Чернов: «Примет ли «Спартак» Соболева обратно? Посмотрим, что он скажет»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что нужно сделать нападающему Александру Соболеву, чтобы красно-белые приняли его обратно.

— Примет ли команда Соболева, если он захочет вернуться?

— Посмотрим, что он скажет нам, — приводит «РБ Спорт» слова Чернова.

— Важны именно слова? Извинения?

— Хотелось бы что-то такое услышать, да.

— Ты лично готов принять его обратно?

— Я думаю, что он просто ничего такого не скажет, вот и все.

В июле 27-летний Соболев был отстранен от работы с основной командой «Спартака». Сообщалось, что футболист может перейти в «Зенит».

Источник: РБ Спорт
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

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Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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