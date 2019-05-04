Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после домашнего матча 27-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:0) рассказал, почему в заявке не оказалось ряда игроков основного состава. Помимо дисквалифицированного Абдула Кадири игру пропустили Кирилл Комбаров, Резиуан Мирзов и Кантемир Берхамов​.

– Рад победе, рад за ребят, которые отдали все силы. Были проблемы с составом. Но у нас в обойме 23 равноценных человека. Очень рад за ребят, – сказал Черевченко.

– А что с Мирзовым, Комбаровым, Берхамовым?

– У них проблемы со здоровьем. Совместно с докторами решили, что не зачем усугублять травмы, которые уже есть. Впереди еще три игры чемпионата плюс ответный полуфинал Кубка. Исходили из этого. Можно было выпустить и Мирзова, и Кирилла Комбарова, а потом до конца сезона лечить. (Артем Агапов)

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