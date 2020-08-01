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Черчесов выбрал Акинфеева лучшим вратарем сезона

17:53
Игорь Акинфеев. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Игорь Акинфеев. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что лучшим вратарем прошедшего сезона выбрал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Победителем в этой номинации премии РФС и РПЛ был назван вратарь «Уфы» Александр Беленов.

— Сложный был сезон, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Через призму сборной тяжело оценить вратарей. Я выбрал Акинфеева.

Мы Беленова давно знаем. Он каждый сезон играет на одном уровне. Нам бы хотелось, чтобы вратари, на которых мы ориентируемся, играли в еврокбуках. Ничего мы не упускаем.

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