Черчесов выбрал Акинфеева лучшим вратарем сезона

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что лучшим вратарем прошедшего сезона выбрал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Победителем в этой номинации премии РФС и РПЛ был назван вратарь «Уфы» Александр Беленов.

— Сложный был сезон, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Через призму сборной тяжело оценить вратарей. Я выбрал Акинфеева.

Мы Беленова давно знаем. Он каждый сезон играет на одном уровне. Нам бы хотелось, чтобы вратари, на которых мы ориентируемся, играли в еврокбуках. Ничего мы не упускаем.