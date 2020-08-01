Черчесов считает Сафонова лучшим молодым игроком прошедшего сезона РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что считает вратарь Матвея Сафонова лучшим молодым игроком прошедшего сезона РПЛ.

— Дела обстоят хорошо. Приятно, что молодые вратари выходят, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Задача, чтобы уровень команды поддерживать, результата добиваться и развиваться команду. Молодой или старый... Главное, чтобы была отдача и чтобы игрок приносил пользу команде.

Сафонов провел год намного стабильнее. Кварацхелия выглядел стабильно только последнее матчи. Вы последнее только и запомнили.

Лучшим молодым игроком по итоогам голосвания был выбран полузщитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.