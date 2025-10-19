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19 октября 2025, 22:11

Черчесов: «Матч с «Динамо» принципиальный из-за плохого прошлого с Карпиным? У нас все игры принципиальны»

Федор Носов

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча с московским «Динамо» (2:2) в 12-м туре РПЛ.

— Я думаю, что комментарий — простой, — начал Черчесов. — Болельщики довольны игрой. Моя команда выполнила то, что мы готовили, но не победила.

— Что удалось подтянуть за время отсутствия «Ахмата» в Москве?

— Мы работаем. Делаем движения в правильном направлении, мы не доросли доводить матчи с такими командами до победы. Видимо, что есть над чем работать. Хорошо, что есть компоненты, которые можно улучшить. Мы выполнили то, что хотели, но выиграть не получилось.

— Почему не удалось удержать преимущество?

— Мы не выбили мяч, не вынесли его. Надо спокойно разобрать момент. Хотелось выиграть. Давайте не будем гневить бога, будем делать выводы. Не верю в трансферы, потому что верю только в работу.

— Вновь «Ахмат» не реализовал пенальти. В чем видите проблему?

— В моем лексиконе нет слова «проблема». Главное, что мы зарабатываем пенальти, играем агрессивно.

— Была ли принципиальной игра, потому что против вас был Валерий Карпин?

— Плохое прошлое было? (Улыбается) У нас все игры принципиальны, с любым соперником.

«Динамо» (16 очков) остается на восьмом месте в РПЛ. «Ахмат» (16) уступает бело-голубым по дополнительным показателям и идет девятым.

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Валерий Карпин
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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