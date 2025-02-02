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Чемпион лиги пощечин Камоцкий: «В «Спартаке» ни Джикии, ни Селихова — нездоровая история»

Даниил Аршавский
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Российский боец Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» высказался об уходе голкипера Александра Селихова из «Спартака».

«Мы общаемся с Селиховым. Без него «Спартак» станет чемпионом. В этом ли сезоне? Не знаю. Но когда-нибудь станет же?! Ни Джикии, ни Селихова... По Джикии непонятная история: я не знаю, что там случилось. Нездоровая история. Видел про интерес к Селихову из Саудовской Аравии. Пусть переходит. Думаю, там дадут хорошую зарплату», — цитирует Камоцкого Legalbet.ru.

22 января красно-белые объявили об уходе 30-летнего голкипера. В нынешнем сезоне Селихов защищал ворота «Спартака» в 8 матчах, трижды отыграл на ноль и пропустил 7 голов.

Источник: Legalbet.ru
Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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