Чемпион лиги пощечин Камоцкий: «В «Спартаке» ни Джикии, ни Селихова — нездоровая история»

Российский боец Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» высказался об уходе голкипера Александра Селихова из «Спартака».

«Мы общаемся с Селиховым. Без него «Спартак» станет чемпионом. В этом ли сезоне? Не знаю. Но когда-нибудь станет же?! Ни Джикии, ни Селихова... По Джикии непонятная история: я не знаю, что там случилось. Нездоровая история. Видел про интерес к Селихову из Саудовской Аравии. Пусть переходит. Думаю, там дадут хорошую зарплату», — цитирует Камоцкого Legalbet.ru.

22 января красно-белые объявили об уходе 30-летнего голкипера. В нынешнем сезоне Селихов защищал ворота «Спартака» в 8 матчах, трижды отыграл на ноль и пропустил 7 голов.