«Ростов» поздравил Карпина с днем рождения

«Ростов» в соцсети поздравил главного тренера Валерия Карпина с днем рождения. 2 февраля специалисту исполнилось 56 лет.

«От всей души поздравляем и желаем Вам как можно больше положительных эмоций и сил! Крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи, новых ярких побед и достижений, которые непременно принесут радость всем болельщикам!» — говорится в сообщении клуба.

Карпин возглавляет «Ростов» с 2022 года. Также он тренировал команду с 2017 по 2021 год.