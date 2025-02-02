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Гришин выступил за отмену лимита на легионеров в РПЛ

Даниил Аршавский
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Бывший игрок «Динамо» и ЦСКА Александр Гришин призвал отменить лимит на легионеров в чемпионате России и понизить зарплаты российских футболистов.

«Нет смысла ужесточать лимит на легионеров, потому что на российских футболистов взлетит цена. Нужно вообще лимит отменить. Тогда цены будут рыночные. Рынок должен быть честным и чистым. Кто лучше играет, тот и выходит на поле. Тогда наши футболисты задумаются, какого они уровня. Сделать 3 тысячи долларов зарплату, пусть они играют и думают, как им дальше жить!» — цитирует Гришина Legalbet.ru.

Согласно нынешнему регламенту РПЛ, клубы лиги могут иметь в заявке 14 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно могут присутствовать не более 8 легионеров.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
Александр Гришин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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