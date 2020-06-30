Чаще всего Акинфеев обыгрывает «Спартак»
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев спас команду после удара Наиля Умярова на последних минутах дерби и 12-й раз в карьере не позволил «Спартаку» огорчить себя. Для голкипера армейцев победа над принципиальным соперником стала 22-й в карьере. Никого Акинфеев не обыгрывал так часто. «Рубин» армейцы с бессменным стражем ворот в составе победили 22 раза, «Крылья Советов» — 21.
Команды, которые Игорь Акинфеев обыгрывал чаще всего
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Спартак
|
38
|
22
|
6
|
10
|
Рубин
|
36
|
21
|
7
|
8
|
Крылья Советов
|
32
|
20
|
7
|
5
|
Ахмат
|
25
|
19
|
2
|
4
|
Амкар
|
26
|
18
|
5
|
3
|
Локомотив
|
32
|
16
|
7
|
9
|
Ростов
|
28
|
14
|
5
|
9
|
Зенит
|
41
|
14
|
10
|
17
Это дерби стало для голкипера 38-м в карьере. Чаще он играллишь против «Зенита». Только вот «сухари» в матчах со «Спартаком» остаются для главного вратаря страны относительной редкостью. Чаще красно-белых он останавливал «Рубин», «Крылья», «Зенит», «Ахмат» и «Амкар», а на 12 сухих матчей с «Ростовом» потратил на 10 игр меньше.
Команды, которые чаще всего не забивали Игорю Акинфееву
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Сухие матчи
|
Рубин
|
36
|
23
|
18
|
Крылья Советов
|
32
|
21
|
17
|
Зенит
|
41
|
42
|
16
|
Ахмат
|
25
|
12
|
15
|
Амкар
|
26
|
18
|
15
|
Ростов
|
28
|
24
|
12
|
Спартак
|
38
|
44
|
12
|
Кубань
|
15
|
4
|
11
|
Динамо
|
30
|
31
|
11
|
Локомотив
|
32
|
30
|
11