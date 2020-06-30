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Чаще всего Акинфеев обыгрывает «Спартак»

30 июня 2020, 23:47
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев спас команду после удара Наиля Умярова на последних минутах дерби и 12-й раз в карьере не позволил «Спартаку» огорчить себя. Для голкипера армейцев победа над принципиальным соперником стала 22-й в карьере. Никого Акинфеев не обыгрывал так часто. «Рубин» армейцы с бессменным стражем ворот в составе победили 22 раза, «Крылья Советов» — 21.

Команды, которые Игорь Акинфеев обыгрывал чаще всего

Клуб

И

В

Н

П

Спартак

38

22

6

10

Рубин

36

21

7

8

Крылья Советов

32

20

7

5

Ахмат

25

19

2

4

Амкар

26

18

5

3

Локомотив

32

16

7

9

Ростов

28

14

5

9

Зенит

41

14

10

17

Это дерби стало для голкипера 38-м в карьере. Чаще он играллишь против «Зенита». Только вот «сухари» в матчах со «Спартаком» остаются для главного вратаря страны относительной редкостью. Чаще красно-белых он останавливал «Рубин», «Крылья», «Зенит», «Ахмат» и «Амкар», а на 12 сухих матчей с «Ростовом» потратил на 10 игр меньше.

Команды, которые чаще всего не забивали Игорю Акинфееву

Клуб

Матчи

Голы

Сухие матчи

Рубин

36

23

18

Крылья Советов

32

21

17

Зенит

41

42

16

Ахмат

25

12

15

Амкар

26

18

15

Ростов

28

24

12

Спартак

38

44

12

Кубань

15

4

11

Динамо

30

31

11

Локомотив

32

30

11

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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