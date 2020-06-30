Чаще всего Акинфеев обыгрывает «Спартак»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев спас команду после удара Наиля Умярова на последних минутах дерби и 12-й раз в карьере не позволил «Спартаку» огорчить себя. Для голкипера армейцев победа над принципиальным соперником стала 22-й в карьере. Никого Акинфеев не обыгрывал так часто. «Рубин» армейцы с бессменным стражем ворот в составе победили 22 раза, «Крылья Советов» — 21.

Команды, которые Игорь Акинфеев обыгрывал чаще всего

Клуб И В Н П Спартак 38 22 6 10 Рубин 36 21 7 8 Крылья Советов 32 20 7 5 Ахмат 25 19 2 4 Амкар 26 18 5 3 Локомотив 32 16 7 9 Ростов 28 14 5 9 Зенит 41 14 10 17

Это дерби стало для голкипера 38-м в карьере. Чаще он играллишь против «Зенита». Только вот «сухари» в матчах со «Спартаком» остаются для главного вратаря страны относительной редкостью. Чаще красно-белых он останавливал «Рубин», «Крылья», «Зенит», «Ахмат» и «Амкар», а на 12 сухих матчей с «Ростовом» потратил на 10 игр меньше.

Команды, которые чаще всего не забивали Игорю Акинфееву