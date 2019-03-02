Чалов - в атаке ЦСКА на матч с "Арсеналом"

Стал известен состав ЦСКА на матч 18-го тура чемпионата России против "Арсенала"​. С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Бистрович, Ахметов, Влашич, Обляков, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Хернадес, Ефремов, Н’Диайе, Нисимура, Бийол, Щенников, Тикнизян, Дивеев.

​"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.



Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Володько, Коне, Берхамов, Мирзов, Лесовой, Хлусевич, Аджоев, Ожегович.

Встреча "Арсенал" – ЦСКА пройдет в Грозном и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.