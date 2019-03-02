Чалов - в атаке ЦСКА на матч с "Арсеналом"

Стал известен состав ЦСКА на матч 18-го тура чемпионата России против "Арсенала". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Бистрович, Ахметов, Влашич, Обляков, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Хернадес, Ефремов, Н’Диайе, Нисимура, Бийол, Щенников, Тикнизян, Дивеев.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.
Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Володько, Коне, Берхамов, Мирзов, Лесовой, Хлусевич, Аджоев, Ожегович.
Встреча "Арсенал" – ЦСКА пройдет в Грозном и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
Наш состав на первый официальный матч в 2019м!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 2 марта 2019 г.
Акинфеев, Фернандес, Бекао, @HordurM34, Набабкин, Бистрович, Ахметов, Влашич, Обляков, @arnorsigurdsson, Чалов
Запасные: Помазун, @abelhernandezok, Ефремов, @Lasso_ndiaye19, @1022nishimura, Бийол, @GShchennikov42, Тикнизян, Дивеев pic.twitter.com/98luWNxvPV