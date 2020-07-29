Чалов назвал прошедший сезон неоднозначным для ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги прошлого сезона. Москвичи заняли четвертое место в турнирной таблице. Они начнут выступление в Лиге Европы с группового этапа.

«Минувший сезон вряд ли получится охарактеризовать в трех словах, — приводит слова Чалова официальный сайт клуба — Он выдался неоднозначным: были взлеты и падения, обидные поражения и волевые победы, но это футбол, и он справедлив. Мы сделали выводы и в новом сезоне приложим все силы, чтобы выступить лучше и бороться за высокие места».