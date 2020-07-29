РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Чалов назвал прошедший сезон неоднозначным для ЦСКА

14:50
Теги:

Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги прошлого сезона. Москвичи заняли четвертое место в турнирной таблице. Они начнут выступление в Лиге Европы с группового этапа.

«Минувший сезон вряд ли получится охарактеризовать в трех словах, — приводит слова Чалова официальный сайт клуба — Он выдался неоднозначным: были взлеты и падения, обидные поражения и волевые победы, но это футбол, и он справедлив. Мы сделали выводы и в новом сезоне приложим все силы, чтобы выступить лучше и бороться за высокие места».

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-nachali-podgotovku-k-sezonu/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир