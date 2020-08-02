Бывший исполнительный директор «Динамо» займет руководящую должность в «Химках»

По данным «СЭ», в ближайшее время одну из руководящих должностей в «Химках» займет Роман Дьяков. В подмосковный клуб его пригласил генеральный директор Александр Зайцев.

Дьяков работал исполнительным директором в «Динамо» в 2010-2012 годах, когда ярко себя проявляла команда Сергея Силкина с Ворониным, Семшовым, Самедовым и Кураньи. В 2013-2015 годах был членом наблюдательного совета «Химок». (Константин Алексеев)