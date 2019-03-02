Бышовец объяснил, почему сравнил "Анжи" с безногой уткой

Заслуженный тренер СССР, бывший тренер-консультант "Анжи" Анатолий Бышовец в интервью "СЭ" рассказал, почему назвал махачкалинский клуб "безногой уткой" перед матчем 18-го тура против "Оренбурга".

Вчера после победы на выезде (1:0) главный тренер команды из Дагестана Магомед Адиев обратился к Бышовцу в телеэфире: "Я бы хотел передать огромный привет Анатолию Федоровичу Бышовцу. Вы работали в "Анжи" и так некорректно высказываться, не зная, что происходит в команде, не делает вам хвалы. Благодаря вам мы сегодня сумели настроить ребят. Вам привет большой". Бышовец перед игрой сказал: "Анжи" – по-моему, уже не хромая утка, а безногая. На ладан дышит команда, занимает чужое место".

👋👌 Публикация от Анжи (@fc_anji) 1 Мар 2019 в 8:42 PST

– Дело в том, что я давал оценку не столько игрокам и команде, сколько ситуации в клубе, – говорит Бышовец. – Она, очевидно, достаточно сложная. Это большая проблема, когда все плохо с финансами, когда игроки покидают "Анжи" из-за этого. Тем, кто остался, очень трудно. Кстати, я тоже попадал в подобное положение, подобное нынешнему, когда работал в "Анжи" в 2001 году, но нам удалось сохранить место в премьер-лиге. Мы в том году еще и дошли до финала Кубка России, но, к сожалению, проиграли по пенальти "Локомотиву".

– Какие воспоминания остались об Адиеве, который тогда выступал за "Анжи", а теперь тренирует команду?

– Это был достаточно интересный, креативный футболист, и я рад, что он чего-то добивается уже в роли тренера. Вижу, что ему удается находить удачные решения, несмотря на тяжелое положение, да и по качеству игры в отдельных матчах "Анжи" смотрится неплохо. Конечно, не хватает стабильности, а главное, мешает нервозность, связанная с финансовыми трудностями. Тем не менее, то, что команда борется за результат, делает честь и тренеру, и футболистам.

– Ваш прогноз и сравнение с безногой уткой, судя по послематчевому интервью Адиева, повлиял на исход игры "Анжи" – "Оренбург".

– Думаю, повлияла и обстановка в "Оренбурге", и то, что махачкалинцы заканчивали встречу в большинстве. Повторю, я перед матчем имел в виду сам факт турнирного и финансового положения "Анжи", не умаляя качеств футболистов и главного тренера. Это была оценка тому, что происходит с клубом, жаль, нет заинтересованных лиц, которые помогли бы "Анжи".

– Что думаете о шансах махачкалинцев остаться в РПЛ после победы над "Оренбургом"?

– Три очка, конечно, приближают "Анжи" к решению проблем. Параллельно, добиваясь успеха, клуб должен решать жизненно важные для футболистов вопросы – у них же есть семьи, которые нужно кормить. Шансы на выживание, конечно, есть, но скорее всего команда из Дагестана будет бороться за место в стыковых матчах. Конкурировать с "Уфой", "Енисеем", который находится в тяжелом, может, даже безвыходном положении... Получается, что я теперь "Енисей" мотивирую? (Смеется.) Хотя, красноярцы укрепились зимой и, возможно, что-то изменится. У "Уфы", безусловно, проблем не так много, но ключевой момент – календарь. В любом случае, желаю успехов и тренеру Адиеву, и "Анжи", с которыми меня связывают очень хорошие отношения и теплые воспоминания. (Иван Торопцев)

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