«Был 100-процентный вариант два дня назад». Газизов — о несостоявшемся трансфере «Спартака»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ рассказал о том, как два дня назад клуб мог подписать контракт с новым футболистом.
— Может ли «Спартак» еще взять кого-то из свободных агентов?
— У нас был 100-процентный вариант два дня назад, уже обо всем договорились, — заявил Газизов. — Но в итоге все вместе решили не брать никого на эту позицию.
— На какую позицию?
— Я не буду говорить. Мы за этим футболистом следим. Он был готов к переходу, клуб был готов. Будем смотреть, как он дальше будет играть и развиваться.
— Это был человек за деньги?
— Да. (Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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