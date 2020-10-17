Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ рассказал о том, как два дня назад клуб мог подписать контракт с новым футболистом.

— Может ли «Спартак» еще взять кого-то из свободных агентов?

— У нас был 100-процентный вариант два дня назад, уже обо всем договорились, — заявил Газизов. — Но в итоге все вместе решили не брать никого на эту позицию.

— На какую позицию?

— Я не буду говорить. Мы за этим футболистом следим. Он был готов к переходу, клуб был готов. Будем смотреть, как он дальше будет играть и развиваться.

— Это был человек за деньги?

— Да. (Севастиан Терлецкий)