РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Был 100-процентный вариант два дня назад». Газизов — о несостоявшемся трансфере «Спартака»

22:13
Теги:

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ рассказал о том, как два дня назад клуб мог подписать контракт с новым футболистом.

— Может ли «Спартак» еще взять кого-то из свободных агентов?

— У нас был 100-процентный вариант два дня назад, уже обо всем договорились, — заявил Газизов. — Но в итоге все вместе решили не брать никого на эту позицию.

— На какую позицию?

— Я не буду говорить. Мы за этим футболистом следим. Он был готов к переходу, клуб был готов. Будем смотреть, как он дальше будет играть и развиваться.

— Это был человек за деньги?

— Да. (Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 27464
Все опросы
Кто главный фаворит РПЛ после матча «Спартак» — «Зенит»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир