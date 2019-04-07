Бранислав Иванович: "У Ракицкого очень хороший поставленный удар. Пусть забивает еще"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после матча 22-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (1:1) заявил, что его одноклубник Ярослав Ракицкий обладает хорошим поставленным ударом. 29-летний украинский защитник забил гол со штрафного в этой встрече.

- Сегодня был очень тяжелый матч - было много контратак, - приводит слова Ивановича официальный сайт "Зенита". - Мы контролировали игру и хотели добиться результата, но очень неудачно пропустили. Наверное, если бы мы играли также в предыдущих матчах, было бы намного лучше. Думаю, сегодня мы показали очень хороший уровень - надо продолжать в том же духе. У нас впереди еще восемь игр. Повторюсь: у нас очень тяжелый чемпионат, и каждая игра - решающая.

Часто ли Ракицкий тренирует штрафные? Нет, он тренируется в матчах. У него очень хороший поставленный удар, что он и продемонстрировал в последних двух матчах. Не будем его трогать, я думаю, он, как говорят футболисты, "нашел свою ногу". Пусть забивает еще.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков.

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