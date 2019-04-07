Бранислав Иванович: "Последние игры чемпионата - это психологическая борьба между всеми соперниками"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после матча 22-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (1:1) заявил, что последние игры чемпионата являются психологической борьбой между всеми соперниками.

- Пропущенный гол? Мяч неудачно попал в Себастьяна Дриусси и потом в ворота. И до, и после этого гола у нас были моменты, была возможность сыграть лучше, но сегодня мы показали футбол, гораздо более высокого качества, чем до этого.

Когда ты сначала выигрываешь, а потом случается ничья, ты чуть-чуть расстроен, но ничего страшного - продолжаем дальше. Я думаю, что последние десять игр - это прежде всего психологическая борьба между всеми соперниками, каждый матч, каждое очко очень важно. У нас на 4 выездных очка больше, чем у остальных команд. Продолжаем дальше.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков.

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