22:02 | Футбол — РПЛ

Бранислав Иванович: "Последние игры чемпионата - это психологическая борьба между всеми соперниками"

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Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после матча 22-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (1:1) заявил, что последние игры чемпионата являются психологической борьбой между всеми соперниками.

- Пропущенный гол? Мяч неудачно попал в Себастьяна Дриусси и потом в ворота. И до, и после этого гола у нас были моменты, была возможность сыграть лучше, но сегодня мы показали футбол, гораздо более высокого качества, чем до этого.

Когда ты сначала выигрываешь, а потом случается ничья, ты чуть-чуть расстроен, но ничего страшного - продолжаем дальше. Я думаю, что последние десять игр - это прежде всего психологическая борьба между всеми соперниками, каждый матч, каждое очко очень важно. У нас на 4 выездных очка больше, чем у остальных команд. Продолжаем дальше.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. 

Локомотив - Зенит

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-04-07-branislav-ivanovich-kogda-ty-vyigryvaesh-a-potom-sluchaetsya-nichya-ty-chut-chut-rasstroen.htm

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