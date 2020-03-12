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Бранислав Иванович: «Мы все в одинаковых условиях, нужно набирать три очка»

11:33
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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович на пресс-конференции перед матчем 22-го тура РПЛ с «Уралом» отметил, что отсутствие еврокубков одинаково влияет на все команды.

— Ни одна русская команда не участвует в еврокубках, всем одинаково. У нас еще игры Кубка страны, надо больше готовится, тренироваться. Играть на третий день проще. Но сейчас все мы в одних условиях, нужно сделать работу профессиональнее и набрать три очка. (Дмитрий Зимин)

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