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Бранислав Иванович: «Давление на команду есть всегда»

11:45
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Капитан «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России против «Урала». Он отметил, что, несмотря на две нулевые ничьи, команда отдала все силы в последних матчах.

-В команде появилось дополнительное переживание?

-Давление есть всегда. Оно уменьшается когда разница между тобой и конкурентами составляет больше очков. В последних двух играх мы отдали все силы, но не получилось выиграть. Мы ожидаем тяжелую игру, в которой будет много давления, но команда уже показала, что может играть под ним. У нас достаточно сил для того, чтобы добиться максимального результата. (Артем Рябовол)

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