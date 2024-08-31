Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:19

Боярский — о Соболеве в «Зените»: «Вряд ли найдутся люди, которые будут недовольны переходом»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Народный артист России Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

— Писали, что Алексей Миллер поспособствовал трансферу Соболева в «Зенит».

— Алексей Миллер — настоящий зенитовский болельщик. Он отдает свое сердце этой команде, как и многие петербуржцы. Так что, думаю, вряд ли найдутся люди, которые окажутся недовольны переходом. Будут, конечно, болельщики «Спартака», которые сразу же его освистают. Но это только подстегнет амбиции Александра, — сказал Боярский «СЭ».

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

Ранее в карьере Соболев защищал цвета «Томи», «Крыльев Советов» и «Енисея».

Александр Соболев
ФК Зенит
Михаил Боярский
19
11
Читайте также
Слуцкий признался, что не понимает скептического отношения к Дзюбе
Украинский паралимпиец отказался фотографироваться рядом с россиянином
Гладков: кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire ВСУ обстреляли Белгород
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Стали известны подробности о летчике сбитого на Украине истребителя F-16
На борту пропавшего на Камчатке вертолета могут находиться 19 пассажиров
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Соболев сменил «Спартак» на «Зенит»: из Москвы — в Санкт-Петербург
Колыванов: «Семак точно даст Соболеву шанс в «Зените»
Белоус — о Соболеве в «Зените»: «Зачем столько форвардов? У нас же нет Лиги чемпионов»
«Спартак» ничего не потерял с уходом Соболева. На месте «Зенита» отдал бы его в «Оренбург». Белоус — о команде Станковича
Кечинов: «Соболеву будет очень тяжело заиграть в составе «Зенита»
Радченко: «У Соболева есть хороший шанс оставить след в истории «Зенита»
Губерниев: «Будет здорово, если Соболев вновь по-настоящему влюбит в себя футбольную Россию»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости