Белоус: «Абена техничнее Эраковича»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» на старте сезона.

— Как вам вообще «Спартак» Станковича на старте сезона? Некоторые критиковали команду за сенсационное домашнее поражение в Кубке от Махачкалы.

— А я считаю, что после этой игры болельщикам красно-белых не стоит посыпать голову пеплом. Во-первых, без поражений нет побед. Во-вторых, не сомневаюсь, что команда решит задачу на групповом этапе Кубка. В следующих встречах подопечные Станковича, думаю, сыграют успешно.

— Закономерное поражение?

— Нет. По игре «Спартак» не должен был уступать. Но это футбол, в спорте так бывает. Блестяще сыграл вратарь махачкалинцев Волк, где-то спартаковцев подвела реализация — моменты-то были стопроцентные. Ну и потом, не забывайте: в первом тайме вышли игроки ротации. Зиньковский, например, сейчас не является футболистом основы. То же самое можно сказать про Пруцева. Зорин — явно игрок запаса. С другой стороны, увидели в деле центрального защитника Абену. Считаю, подтвердил свой уровень Маркиньос.

— Вы упомянули Абену. Как вам дебют 29-летнего суринамца?

— Подключался вперед и имел шанс забить. В то же время получил желтую карточку, а ведь его могли и удалить за фол в концовке встречи, когда он чуть голову не снес сопернику. Но в целом физически крепкий защитник, неплохо оснащен технически. Довольно интересный игрок. Мне кажется, Абена техничнее зенитовца Эраковича, который за несколько минут в игре со «Спартаком» умудрился получить две желтые и подвел свою команду.

Абена перешел в «Спартак» из «Ференцвароша», подписав контракт на два года. В прошлом сезоне Абена сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.