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Игнатьев: «У ЦСКА нет проблем с мотивацией или настроем, дело в мастерстве футболистов»

Игнатьев назвал проблемы в игре ЦСКА в весенней части текущего сезона
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал проблемы в игре ЦСКА в весенней части текущего сезона и порассуждал о характере команды.

«У ЦСКА нет проблем с мотивацией или настроем, дело в мастерстве футболистов. Чтобы проявить желание, нужно завоевать территорию на поле, больше владеть мячом, создавать момент. Армейцы все это делали, у них сердца горели, они хотели победить. Но у них не хватает мастерства, чтобы поразить ворота. Плюс в последней игре футболисты «Локомотива» очень агрессивно вели себя. Железнодорожники хотели добиться желаемого результата — ничьей, для них это было как победа. Нельзя говорить, что Федотов не может подобрать нужные слова и настроить команду. Скорее всего футболисты по ходу еще игры с «Локомотивом» почувствовали чрезмерную уверенность в себе. ЦСКА же вел в счете, играл в большинстве. Внутренний голос им говорил, что победа должна достаться красно-синим. В эти минуты команда просто приспустила обороты и не смогла выиграть матч», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

В 24-м туре РПЛ ЦСКА упустил победу в матче с «Локомотивом» (1:1), хотя вел в счете и оказался в большинстве по ходу матча после удаления защитника Марио Митая.

После 24 туров ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, уступая «Спартаку» три очка, «Ростову» — четыре, а лидирующему «Зениту» — 13 баллов.

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-u-cska-net-problem-s-motivaciei-ili-nastroem-delo-v-masterstve-futbolistov-246069/
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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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