Бора Милутинович ответил на вопрос, стоит ли РФС переходить из УЕФА в Азию

Серб Бора Милутинович, рекордсмен чемпионатов мира по числу сборных, с которыми он работал в финальных турнирах (пять, четыре из которых вышли из группы), в интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, стоит ли РФС и сборной России переходить из УЕФА в Азию.

— Как человек, живущий в Катаре и прекрасно знающий азиатский футбол, скажите, стоит России в Азию переходить? Этот вопрос сейчас широко обсуждается в стране.

— Вопрос в том, что они тем самым хотят поменять, каких целей достичь. Но факт, что большая часть России расположена в Азии. Даже больше, чем вся Австралия (которая к Азии отношения не имеет, но играет в турнирах АФК. — Прим. И.Р.). Так что успехов!

— По-вашему, этот шаг может помочь в той ситуации с отстранением от международных матчей, в которую попал российский футбол?

— Не знаю. Все мечтают попасть на чемпионат мира, и они (руководители РФС. — Прим. И.Р.) ищут наилучшее решение, чтобы там оказаться. Жаль, что произошла вся эта ситуация. Я несчастлив. Понимаю, почему все так произошло. Понимаю и то, что не все решения, которые принимаются, правильные...