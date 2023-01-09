Милутинович пешком пошел бы работать в Россию, если бы позвали

Милутинович рассказал, была ли у него возможность когда-либо работать в России

Серб Бора Милутинович, рекордсмен чемпионатов мира по числу сборных, с которыми он работал в финальных турнирах (пять, четыре из которых вышли из группы), в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, была ли у него возможность когда-либо работать в России, и поделился главным воспоминанием, связанным с нашим футболом.

— С вами РФС или кто-то еще когда-нибудь разговаривал о работе в России?

— Уважаю Россию. Но предложений оттуда не помню. Зато у меня до сих пор сохранилось одно из главных воспоминаний детства. Мне восемь лет. На Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки играют Югославия и Советский Союз. В то время нет еще никаких телевизоров. У нас дома радиоточка, мы слушаем репортаж.

Минуты после 70-й мы ведем — 5:1. Я выхожу из дома и еду на площадь в центр нашего города, где должны собраться все, чтобы отпраздновать победу. Приезжаю, а там никого нет. Полная тишина. Почему? Что случилось? Где все?

А случилось то, что за оставшееся время русские сравняли счет! Как это возможно?! Бобров уже мало играл в футбол, потому что у него была травма, и больше внимания уделял хоккею, и он забил в том матче три гола! Я не мог видеть этот матч своими глазами, но я слышал его в прямом эфире. И никогда не забуду.

— А вы знаете, что было со сборной СССР после переигровки?

Бора грустнеет. Все он, конечно, знает — что после победы югославов Сталин разогнал сборную Союза, а заодно и ее базовый клуб — ЦДСА.

— Не хочу об этом говорить. Мы выиграли переигровку — 3:1. Это помню.

— И все-таки не могу поверить, что в Россию вас никогда не пытались зазвать!

— И я тоже не верю!

— А пошли бы?

— Пешком!