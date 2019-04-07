22:34 | Футбол — РПЛ

Болельщику понадобилась помощь врачей после матча "Локомотив" – "Зенит"

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После матча 22-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом" (1:1) одному из болельщиков понадобилась медицинская помощь – пришлось вызвать скорую помощь.

Как сказал корреспонденту "СЭ" сотрудник медицинской бригады, дежурившей на матче, у мужчины обильно пошла кровь из носа, возможно, сильно подскочило давление. Данных о текущем состоянии болельщика нет.

Матч "Локомотив""Зенит" состоялся на "РЖД Арене" в воскресенье и закончился со счетом 1:1. На точный удар Ярослава Ракицкого со штрафного на 54-й минуте "железнодорожники" через семь минут ответили голом Владислава Игнатьева.

"Зенит" с 44 очками лидирует в чемпионате России. "Локомотив" идет на четвертом месте (39 очков). (Константин Колмаков)

Локомотив – Зенит

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