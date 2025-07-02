Митрофанов заявил, что РФС может рассмотреть идею создания закрытой лиги

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «РБ Спорт» высказался о перспективах создания закрытой лиги. По словам Митрофанова, в союзе могут рассмотреть аргументы в пользу создания турнира по примеру МЛС и других американских лиг, в которых команды не вылетают, а за попадание надо заплатить определенный взнос.

— Лига приняла на общем собрании важный документ — стратегию развития. Не думаете, что сейчас, учитывая ситуацию с ротацией между ФНЛ и РПЛ, как раз время подумать об идее создания закрытой лиги, о которой вы несколько раз рассказывали?

— Может быть, и обсудим эту идею. Коллеги во время обсуждения стратегии прямо поднимали вопрос, можно ли в текст стратегии включить пункт о возможном обсуждении расширения лиги. В стратегию не включили, а обсудить можно — как формат, так и расширение или же сокращение. Я вопрос о закрытой лиге на общем собрании не поднимал, но и не считаю, что это являлось предметом обсуждения. Лига определилась с направлением развития — как сделать ее более интересной, вовлечь больше болельщиков, заработать больше денег. В рамках исследований, которые мы будем совместно проводить, и обсуждений клубов, возможно, к одному из этих вариантов и придем.