Берише подарили машину за матч с «Тамбовом»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша после матча 8-го тура чемпионата России против «Тамбова» (1:1) получил в подарок автомобиль. Игрок сборной Косово отметился голом в концовке встречи.

«После завершения матча 8-го тура между командами «Ахмат» и «Тамбов» полузащитник Бернард Бериша получил в подарок от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат-Хаджи Кадырова — генерального спонсора «Ахмата» — автомобиль Hyundai Solaris. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Ключи от автомобиля Берише вручил Президент «Ахмата» Магомед Даудов», — говорится в сообщении на странице клуба в Instagram.