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«Бегать стал меньше, но КПД стал больше». Черчесов оценил прогресс Дзюбы

18:42
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, в чем прибавил нападающий национальной команды и «Зенита» Артем Дзюба.

— У Дзюбы позиция немного поменялась с приходом Азмуна. И в сборной пробовали его в оттяжке, правда, в матче с Сан-Марино, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Рад за него. Бегать стал меньше, но КПД стал больше. Он сам это отметил. Бегать можно куда угодно, главное — когда.

Лучшим игроком сезона-2019/20 на премии РПЛ, РФС и «Матч ТВ» признан нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Лучшего игрока выбрали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, эксперты, представители СМИ (в том числе и «СЭ»), а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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