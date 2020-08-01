«Бегать стал меньше, но КПД стал больше». Черчесов оценил прогресс Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, в чем прибавил нападающий национальной команды и «Зенита» Артем Дзюба.

— У Дзюбы позиция немного поменялась с приходом Азмуна. И в сборной пробовали его в оттяжке, правда, в матче с Сан-Марино, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Рад за него. Бегать стал меньше, но КПД стал больше. Он сам это отметил. Бегать можно куда угодно, главное — когда.

Лучшим игроком сезона-2019/20 на премии РПЛ, РФС и «Матч ТВ» признан нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Лучшего игрока выбрали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, эксперты, представители СМИ (в том числе и «СЭ»), а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.