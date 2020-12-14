Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов рассказал «СЭ», чего стоит ожидать от матча «Зенит» — «Спартак» в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ.

— Ожидаю хороший футбол, чтобы было больше голов. Конечно, хочется, чтобы матч прошел без судейских скандалов, слишком много у нас их в последнее время. Последний матч перед паузой — надеюсь, что команды будут играть в свое удовольствие и победит сильнейший.

— Будет ли являться матч ключевым для главных тренеров обеих команд? В случае поражения стул под Семаком или Тедеско может зашататься?

— Не думаю. Да, у Семака был провал в Лиги чемпионов, но это отдельный турнир. В чемпионате команда идет на первом месте, поэтому поводов для беспокойства я не вижу. Что касается «Спартака», то команда впервые за четыре года достаточно долго держится в лидерах, поэтому, я думаю, что Тедеско заслужил право доработать с командой минимум до конца этого сезона.

Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдет 16 декабря в Санкт-Петербурге. Начало матча в 20:00.

(Владимир Пушкарев)