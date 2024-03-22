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22 марта, 15:11

«Спартак» назвал состав на товарищеский матч с «Нефтчи»

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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» на своем официальном сайте опубликовал список футболистов, которые могут принять участие в товарищеском матче с «Нефтчи».

Состав выглядит так:

вратари — Илья Свинов, Александр Селихов, Илья Тихомиров;

защитники — Даниил Денисов, Георгий Джикия, Леон Классен, Павел Маслов, Томаш Тавареш, Никита Чернов, Дмитрий Иванников;

полузащитники — Тео Бонгонда, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Егор Гуляев, Максим Никифоров, Антон Рощин, Иван Старков;

нападающий — Александр Соболев.

В Москве останутся и будут работать по индивидуальной программе Роман Зобнин, Хесус Медина и Виктор Мозес. Также тренерский и медицинский штабы решили поберечь Наиля Умярова и Алексиса Дуарте.

Матч состоится в Баку 23 марта. Начало —  в 17.00 мск.

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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