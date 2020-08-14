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Баринов рассказал о предложении «Зенита» и разговоре с Семаком

12:43
Дмитрий Баринов против зенитовца Сердара Азмуна. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Баринов против зенитовца Сердара Азмуна. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов летом 2019 года получил предложение от «Зенита». По его словам, разговор с главным тренером чемпиона России Сергеем Семаком состоялся перед продлением контракта с московским клубом — объявление о пролонгации договора на 4 года было сделано 9 июля.

— У меня было предложение из «Зенита». Я разговаривал с главным тренером команды Семаком. Это случилось, когда я договорился о продлении контракта с «Локомотивом». И в день продления мне позвонил Семак. Минут пять, наверное, разговаривал с ним. Сказал, что никуда не перейду — тут мой дом, у меня здесь семья, все рядышком — и я остаюсь в «Локомотиве». Какие бы там условия ни были, не буду говорить. Но такое было, — сказал Баринов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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