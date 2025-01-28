Кокорин поделился мнением о Луческу и Манчини

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поделился мнением о бывших тренерах «Зенита» Мирче Луческу и Роберто Манчини.

«Луческу — классный дядька, но ему не дали трансферов, вообще никого. Были Полоз и Ерохин. При нем команда стала третьей — это было нечто.

Потом пришел Манчини, ему дали 100 миллионов евро, он купил аргентинцев. Они все были молодые, на перспективу, хотя Паредес уже в «Роме» был засвечен. Остальные были на перспективу, но 100 миллионов за них — непонятно. Дриусси был классным нападающим, Паредес тоже классный, но не играл», — поделился Кокорин в подкасте Федора Смолова.

Кокорин выступает за «Арис» августа 2022 года. В сезоне-2024/25 на счету 33-летнего российского форварда 17 игр, 7 голов и 5 результативных передач.