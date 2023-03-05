Балахнин: «Дзюбу надо уважать за то, как он играл раньше, отдать ему должное за то, что он показывает сейчас»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал выступление форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура чемпионата России против донской команды (3:1).

«Для меня вообще никакой сенсации в таком выступлении Дзюбы. Он и в кубковых матчах со «Спартаком» хорошо выглядел, только не забил. И против «Ростова» сыграл на высоком уровне. Надо же понимать: если человек забил больше всех голов в чемпионатах России, просто так это не бывает. Очевидные вещи. Дзюбу надо уважать за то, как он играл раньше, отдать ему должное за то, что он показывает сейчас. Конечно, есть возраст, 34 года — уже не такой быстрый, не всегда успевает. Зато у него есть мастерство. И авторитет. Ведет людей за собой на поле. Очень полезно для команды действует: вовремя отдает, хорошо придерживает мяч. Заслуг столько, что их игнорировать нельзя. Это игрок хорошего уровня — таким он был, такой и остался. С этим придется считаться всем», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт до конца текущего сезона. В матче 18-го тура чемпионата России, который прошел 4 марта, он забил три гола в ворота «Ростова (3:1).

«Локомотив» с 16 очками идет на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.