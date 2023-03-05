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Сегодня, 16:01

«Динамо» — «Крылья Советов»: гол Гарре отменен правильно. Помогли ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 34-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» арбитр Иван Сиденков во второй раз ошибочно зафиксировал взятие ворот бело-голубых.

С той позиции, которую он занимал, судья не мог увидеть контакт мяча с правой рукой Бенхамина Гарре, который отправил мяч в сетку. Такое действие футболиста в атаке считается нарушением правил — гол засчитывать нельзя.

Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Крылья Советов».
Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Крылья Советов».
Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Крылья Советов».
Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Крылья Советов».

На помощь рефери пришли видеоассистенты Анатолий Жабченко и Денис Березнов. После их вмешательства взятие ворот было отменено. Нужно подчеркнуть, что в такой ситуации ВАР не должен приглашать к монитору судью. Это фактическое решение ВАР.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:0
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 3 : 1
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Ростов – Локомотив
 1 : 3
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Динамо – Кр. Советов
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5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

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Краснодар

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
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