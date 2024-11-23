Бабич рассказал о своем состоянии после победы над «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал о своей травме после победы над «Локомотивом» (5:2) в 16-м туре РПЛ.

— Как чувствуете себя?

— До сих пор есть проблемы с коленом. Не хочу говорить о травме, закончу эту часть сезона и разберусь с проблемой, — сказал Бабич.

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 1 декабря. «Локомотив» в этот же день на своем поле примет «Химки».

(Александр Абустин)