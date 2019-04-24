"Зенит" объявил состав на матч 25-го тура премьер-лиги против "Динамо". С первых минут встречу начнут форварды Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Состав "Зенита": Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Ригони, Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Нобоа, Шатов, Мусаев, Мак, Эрнани, Заболотный.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 51 очко.

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