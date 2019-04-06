Аяз Гулиев: "Морально-волевые качества у ЦСКА оказались выше"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев после поражения в домашнем матче 22-го тура чемпионата России от ЦСКА (0:2) отметил, что у красно-белых было несколько явных голевых моментов.

– Это "Спартак" недоработал или ЦСКА во втором тайме в обороне все забетонировал?

– Они забили и, конечно, опустились большим количеством назад. Но это не означает, что невозможно забить. Даже если сзади будут сидеть одиннадцать человек, можно забивать и один, и два, и три мяча. Армейцы опустились, и мы не смогли это преодолеть. Были подходы, но мы не реализовали свои моменты во втором тайме. А в первом тайме был открытый футбол. Просто мы не забили. Было три явные возможности.

– У вас есть объяснение ошибки Селихова

– Это не ко мне вопрос. Я не могу сказать, какая у него была ошибка. Селихов лучше знает.

– Кононов на пресс-конференции сказал, что "Спартаку" во втором тайме не хватило морально-волевых качеств, чтобы переломить ход игры. У ЦСКА действительно эти качества сегодня оказались выше?

– Думаю, да. Мы должны были больше выжимать из себя. Говоря по-простому – больше рубиться.

– А как можно было не рубиться дома в дерби при полном стадионе?

– Мы должны были больше рубиться, выжимать из себя, не жалеть себя, жестче вступать в борьбу, но я не знаю, позволил бы это судья. Но всего этого было мало в таком матче.

– По судейству есть вопросы?

– Не знаю, что сказать. Я выхожу у дерби, и через пять секунд мне дают карточку. Это неприятно. Лучше промолчу. (Елена Григорьевская)​

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр