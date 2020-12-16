Автоголы «Зенита» не помогают «Спартаку»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен записал на свой счет пятый автогол в истории противостояния сине-бело-гоулубых и «Спартака» в чемпионатах России.

Ранее трижды свои ворота поражали спартаковцы и однажды зенитовец Александр Анюков. Любопытно, что неудачи Анюкова и Ловрена не помогли красно-белым победить, тогда как срезка Сергея Ковальчука в 2006 году заставила москвичей собраться и забить на «Петровском» четыре безответных мяча.

Автоголы в матчах «Спартака» и «Зенита» в чемпионатах России:

Дата Город Матч Автор Клуб Минута 30.04.2006 Санкт-Петербург Зенит — Спартак — 1:4 Сергей Ковальчук Спартак 3' (0:1) 02.10.2011 Москва Спартак — Зенит — 2:2 Александр Анюков Зенит 22' (1:0) 06.08.2017 Санкт-Петербург Зенит — Спартак — 5:1 Артем Ребров Спартак 77' (1:5) 01.12.2019 Санкт-Петербург Зенит — Спартак — 1:0 Илья Кутепов Спартак 21' (0:1) 16.12.2020 Санкт-Петербург Зенит — Спартак — 3:1 Деян Ловрен Зенит 22' (1:1)

(Кирилл Бурдаков)