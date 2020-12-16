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Автоголы «Зенита» не помогают «Спартаку»

22:45
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен записал на свой счет пятый автогол в истории противостояния сине-бело-гоулубых и «Спартака» в чемпионатах России.

Ранее трижды свои ворота поражали спартаковцы и однажды зенитовец Александр Анюков. Любопытно, что неудачи Анюкова и Ловрена не помогли красно-белым победить, тогда как срезка Сергея Ковальчука в 2006 году заставила москвичей собраться и забить на «Петровском» четыре безответных мяча.

Автоголы в матчах «Спартака» и «Зенита» в чемпионатах России:

Дата

Город

Матч

Автор

Клуб

Минута

30.04.2006

Санкт-Петербург

Зенит — Спартак — 1:4

Сергей Ковальчук

Спартак

3' (0:1)

02.10.2011

Москва

Спартак — Зенит — 2:2

Александр Анюков

Зенит

22' (1:0)

06.08.2017

Санкт-Петербург

Зенит — Спартак — 5:1

Артем Ребров

Спартак

77' (1:5)

01.12.2019

Санкт-Петербург

Зенит — Спартак — 1:0

Илья Кутепов

Спартак

21' (0:1)

16.12.2020

Санкт-Петербург

Зенит — Спартак — 3:1

Деян Ловрен

Зенит

22' (1:1)

(Кирилл Бурдаков)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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