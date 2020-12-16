Автоголы «Зенита» не помогают «Спартаку»
Защитник «Зенита» Деян Ловрен записал на свой счет пятый автогол в истории противостояния сине-бело-гоулубых и «Спартака» в чемпионатах России.
Ранее трижды свои ворота поражали спартаковцы и однажды зенитовец Александр Анюков. Любопытно, что неудачи Анюкова и Ловрена не помогли красно-белым победить, тогда как срезка Сергея Ковальчука в 2006 году заставила москвичей собраться и забить на «Петровском» четыре безответных мяча.
Автоголы в матчах «Спартака» и «Зенита» в чемпионатах России:
|
Дата
|
Город
|
Матч
|
Автор
|
Клуб
|
Минута
|
30.04.2006
|
Санкт-Петербург
|
Зенит — Спартак — 1:4
|
Сергей Ковальчук
|
Спартак
|
3' (0:1)
|
02.10.2011
|
Москва
|
Спартак — Зенит — 2:2
|
Александр Анюков
|
Зенит
|
22' (1:0)
|
06.08.2017
|
Санкт-Петербург
|
Зенит — Спартак — 5:1
|
Артем Ребров
|
Спартак
|
77' (1:5)
|
01.12.2019
|
Санкт-Петербург
|
Зенит — Спартак — 1:0
|
Илья Кутепов
|
Спартак
|
21' (0:1)
|
16.12.2020
|
Санкт-Петербург
|
Зенит — Спартак — 3:1
|
Деян Ловрен
|
Зенит
|
22' (1:1)
(Кирилл Бурдаков)
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