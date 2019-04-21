Артем Ребров: "Гулиев понимает, что сделал глупость"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров перед матчем 24-го тура премьер-лиги против "Енисея" заявил, что хавбек красно-белых Аяз Гулиев осознал, что совершил плохой поступок, сломав нос гражданину США в ходе дорожного инцидента.

- Момент тяжелый. Гулиев понимает, что сделал глупость, - сказал Ребров в эфире канала "Матч Премьер". - Он нашел мужество, чтобы извиниться и исправить вину.

Опытные футболисты разговаривали с ним и сказали ему в лицо, что это нехороший поступок. По его глазам видно, что он переживает. Главное, чтобы такое не повторялось в будущем.

Напомним, 11 апреля Гулиев сломал нос гражданину США Майклу Коулу в ходе дорожного инцидента. Оба участника конфликта были доставлены в полицию, где американец написал заявление об отсутствии претензий к россиянину.

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