Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, как его дети отреагировали на завоевание чемпионского титула. Форвард впервые в карьере стал чемпионом России.

– Сыновья понимают значимость события?

– Конечно. Сказали: "Папа, наконец-то ты – чемпион!" Они следили, переживали за меня. Старший спорил постоянно с друзьями – у него один приятель болеет за "Локомотив", другой – за "Спартак", выпендривались перед друг дружкой по ходу сезона. А сейчас сын очень доволен, подкалывает своих товарищей. Дети ходят на все домашние матчи, им нравится, обязательно дам им медаль поносить. Я и сам понимаю, что это такое – рад стать первым, очень долго шел к этому. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Дзюбы