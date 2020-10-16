Капитан «Зенита» Артем Дзюба рассказал об истории создания ролика «Поднять паруса» о старте команды в Лиге чемпионов. В нем футболисты предстали в образе моряков петровской эпохи. Дзюба, озвучивший сам себя, произносит о себе фразу: «Убивает врагов сотнями и крадет их кошельки!». Это отсылка к истории 2009 года, когда Дзюба играл за «Спартак». Тогда у его одноклубника Владимира Быстрова пропали деньги, и нападающего обвинили в краже.

— Мы летели с какого-то выезда, в самолете ко мне подошел наш креативный продюсер «Зенит ТВ», обрисовал идею, — цитирует «Матч ТВ» Дзюбу. — Мне сразу очень понравилось. Сказал, если сделаете, как задумано, это будет круто и красиво, так что я всеми руками и ногами «за». Правда, конечно, еще нужно было понимание того, согласится ли на все это Сергей Богданович (Семак). А он сразу оказался не против.

— В ролике вами даже была обыграна история с кошельком...

— Это тоже продюсер предложил. Я так понял, что он немного смущался и стеснялся, затрагивать эту тему. А я — наоборот. Только «за» тоже был. Эта идея мне тоже сразу понравилась. По мне самоирония — это вообще самое замечательное, что есть. Тем более, там были вставки из «Храброго сердца». В общем, мне сразу зашла вся эта история.

— Какое впечатление было во время просмотра?

— Аж мурашки пошли по спине! Прямо захотелось сражаться, проявлять себя, чтобы все хорошо было у нас в Лиге чемпионов. Мне кажется, это определенно шедевр. Для России — вообще вышка. Мои огромные комплименты, которые высказал и всем кто был к этому причастен. Молодцы! Очень круто и классно сделано. В любом случае сама идея и исполнение — потрясающие. Это круто!

Что касается самой Лиги чемпионов, то считаю, что вообще не надо обращать внимания ни на кого. Понятно, что главным будет само выступление, и мы сделаем все возможное и не возможное, чтобы выступить достойно. Как сложится на самом деле — покажет время.