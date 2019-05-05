Нападающий "Зенита" Артем Дзюба назвал эпизод, который сыграл ключевую роль в завоевании чемпионского титула. По его словам, переломным стал матч с "Краснодаром" (3:2).

– Какой момент турнира – ключевой?

– Когда победили в Краснодаре. Уступи там – и отставание "быков" могло бы сократиться до трех очков. Ничья тоже не самый комфортный результат. А выигрыш дал заряд, мы поймали кураж.

– То есть, встреча в Краснодаре – главное событие, по которому будете помнить чемпионский год?

– Наверное, да. На волне того успеха смогли дожать "Динамо" в непростом матче, устроили перестрелку с "Крыльями"… Именно игра с "Краснодаром" нас окончательно сплотила, вдохнула силы, заставила поверить, что все в наших руках. При этом дома уже не имели права терять очки. Вот на этом кураже превзошли бело-голубых, традиционно неудобного для нас соперника, да еще и действующего от обороны. Смогли ее вскрыть – та встреча тоже дорогого стоит. (Сергей Егоров)

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